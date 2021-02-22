Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Холодный воздух Исландии и арктический антициклон приведут к похолоданию в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Активный циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии, принесет снегопады с метелями на всей северной половине Казахстана», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 23-25 февраля.

В тыл циклону движется арктический антициклон – он, по словам синоптиков, вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха.