«Бронза» нашего дзюдоиста на турнире «Большого шлема», победы баскетбольной сборной, финиш биатлонного чемпионата мира и новый формат розыгрыша футбольного Суперкубка РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: одна медаль на 18 человек

В столице Израиля состоялся турнир из серии «Большой шлем». Помимо возможности завоевать медали, он позволял участникам набрать дополнительные очки в зачет предолимпийского рейтинга – именно согласно этой «табели о рангах» будет осуществляться отбор на предстоящие летом нынешнего года главные соревнования четырехлетия.

От нашей страны на мужской турнир были заявлены 11 дзюдоистов, на женский – 7, в том числе практически все первые номера сборной, за исключением Елдоса Сметова и Отгонцецег Галбадрах. Большее представительство имели только Израиль, что вполне объяснимо, и Россия. А, например, из Японии и Южной Кореи не было никого (эти страны входят в топ-3 мирового дзюдо).

С учетом всего этого завоевание лишь одной медали, бронзовой, вряд ли можно записать в актив казахстанской делегации. Ее получил боровшийся в самом легком весе до 60 кг Гусман Кыргызбаев. В первой схватке он победил бразильца с японскими корнями, но во второй иппоном проиграл азербайджанцу Давуду Мамедсою. После этого в утешительных поединках за «бронзу» он одолел израильтянина Матана Коколаева (досрочно) и украинца Артема Лесюка (по очкам).

На снимке: Гусман Кыргызбаев

Из остальных казахстанцев – как мужчин, так и женщин – в топ-8 в своей весовой категории попал только Ислам Бозбаев (до 90 кг). После двух побед над малоизвестными соперниками он встретился с чемпионом мира 2018-го грузином Николосом Шеразадишвили и не сумел продержаться больше двух минут, а в первом утешительном раунде проиграл довольно сильному венгру Криштиану Тоту.

В общей сложности было разыграно 14 комплектов наград. Три золотые медали уехали во Францию, две – в Грузию, по одной – в девять стран, включая Узбекистан и Азербайджан.

Биатлон: отличная стрельба и неважный бег

Вчера завершился чемпионат мира, который в течение полутора недель проходил в Поклюке (Словения). В прошлом обзоре мы сообщили об итогах пяти гонок. В них лучшие результаты среди казахстанцев показала Елизавета Бельченко, которая заняла 46-е место в спринте и 39-е в пасьюте.

Вторую неделю ЧМ открывали индивидуальные гонки. Это единственная в биатлоне дисциплина, где за каждый промах дается не штрафной круг (на который обычно уходит менее 25 секунд), а целая штрафная минута. Иначе говоря, значение точной стрельбы резко возрастает. В женской гонке на старт вышли около ста участниц. И лишь две из них сумели закрыть все двадцать мишеней – наша Галина Вишневская и чешка Маркета Давидова. Последней и досталась золотая медаль, а вот казахстанская биатлонистка расположилась на 25-й позиции – она слишком медленно бежала, проиграв в скорости призерам три с половиной минуты и больше. К сожалению, Галина, ворвавшаяся четыре года назад в мировую элиту биатлона, потом в силу ряда причин заметно сдала, особенно в беговой части. Бельченко стала 45-й, Людмила Ахатова – 76-й. В аналогичной мужской гонке лучший из казахстанцев, Александр Мухин, занял 69-е место.

На снимке: Галина Вишневская

После этого настало время эстафет. На малую смешанную (сингл-микст) от нашей страны были заявлены Владислав Киреев и Вишневская. Первую половину дистанции они прошли отлично, завершив ее на 10-й позиции, раньше, чем, например, немцы и россияне. Но в итоге финишировали 17-ми, что, впрочем, тоже неплохо, поскольку позади остались одиннадцать команд.

А вот прошедшие в субботу «классические» эстафеты сложились для наших биатлонистов менее удачно. Женская команда финишировала 20-й, а мужская уже на третьем этапе допустила круговое отставание от лидеров и расположилась на 24-й итоговой позиции. Обе они стали четвертыми с конца.

Футбол: мини-турнир вместо одного матча

В начале марта будет разыгран Суперкубок Казахстана, причем в абсолютно новом формате. Напомним, что раньше трофей ежегодно оспаривали в одном поединке действующий чемпион страны и обладатель Кубка РК. Теперь же решено проводить мини-турнир с участием четырех команд – трех призеров первенства и той, что завоевала Кубок. Но поскольку последний в прошлом году из-за пандемии не был разыгран, четвертым участником стал занявший 4-е место в национальном чемпионате карагандинский «Шахтер».

В начале минувшей недели прошла жеребьевка нового турнира. По ее итогам одну полуфинальную пару составили «Шахтер» и «Астана», которые сыграют друг с другом 2 марта. Назавтра на поле сойдутся алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол». Победители пар 6 марта и разыграют Суперкубок. Матчи пройдут на новом стадионе Туркестана.

Баскетбол: задача практически решена

Мужская национальная сборная Казахстана провела два матча в рамках второго раунда квалификации Кубка Азии и в обоих одержала победы, тем самым практически рещив стоявшую перед ней, скажем так, промежуточную задачу.

Эти поединки должны были состояться еще в ноябре, причем с разъездами, однако в связи с пандемией Азиатская федерация баскетбола перенесла их, сделав так, чтобы команды играли друг с другом на нейтральной территории – в Манаме, столице Бахрейна. Причем здесь четырем сборным из группы «F» предстояло полностью завершить выяснение отношений между собой. Однако опять не обошлось без форс-мажора: большая группа игроков команды Иордании заразилась коронавирусом, и матчи с ее участием снова пришлось перенести. Так что в Манаме в эти дни задействованы только баскетболисты Казахстана, Палестины и Шри-Ланки. Кстати, в мировом рейтинге они занимают соответственно 79-ю, 93-ю и 123-ю позиции, тогда как иорданцы располагаются значительно выше – на 38-й.

Ранее, в феврале прошлого года, все участники группы «F» провели по два матча. В частности, казахстанцы, ведомые македонским специалистом Эмилем Райковичем, с трудом выиграли дома у палестинцев (79:76), а затем в столь же напряженной борьбе уступили иорданцам (68:71).

На снимке: Рустам Мурзагалиев

В Манаме же наши баскетболисты сначала не оставили никаких шансов шри-ланкийцам – 111:52. Сразу шестеро из них набрали по десять очков и больше: Энтони Клеммонс – 14, Вадим Щербак – 13, Антон Быков – 12, Аскар Майдекин, Антон Пономарев и Александр Жигулин – по 10. Не испытала особых проблем наша дружина и во встрече с палестинской – 93:56. Клеммонс принес 20 очков, Щербак – 17, Рустам Мурзагалиев – 15, Николай Бажин – 12.

Сегодня казахстанцы во второй раз встретятся на площадке со шри-ланкийцами. А еще в запасе останется одна игра с иорданцами. Но вряд ли теперь что-то может помешать нашим баскетболистам выйти в финальную часть Кубка Азии, для чего нужно занять место не ниже второго. Пока положение команд выглядит так: Казахстан – 3 победы (в 4 матчах), Иордания – 2 (2), Палестина – 2 (4), Шри-Ланка – 0 (4).

Всего во втором раунде квалификации Кубка Азии участвуют 24 сборные, которые распределены по шести группам. По две лучшие из каждого квартета (всего 12) напрямую выйдут в финальную часть турнира. Команды, же занявшие третьи места, в споре между собой разыграют еще четыре вакансии. Кубок Азии важен не только сам по себе, но и как отборочный турнир к мировому первенству, которое пройдет в 2023 году.

Хоккей: «трудовые» победы и неожиданное поражение

После недельного перерыва, вызванного участием национальных сборных в международных турнирах, возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Но продлится он недолго – до конца февраля, после чего начнутся поединки на выбывание. Если в Западной конференции борьба за 8-е место, дающее право играть в «плэй-офф», продолжается, то в Восточной уже известны все восемь команд, которые прошли в эту стадию. Вопрос только в том, кто и какое место займет.

«Барыс», который к началу прошлой недели шел 8-м на «Востоке», во вторник принимал омский «Авангард», лидера дивизиона Чернышова, к коему приписан и казахстанский клуб. В течение первых шести минут матча гости заработали сразу четыре (!) удаления. Таким шансом грех было не воспользоваться, и Алихан Асетов открыл счет. Правда, совсем скоро сибиряки его сравняли, причем тоже играя в численном большинстве. В середине второго периода Никита Михайлис снова вывел хозяев льда вперед. Это минимальное преимущество сохранялось почти до самого конца основного времени, когда «Авангард» выпустил вместо голкипера шестого полевого игрока, а один из хоккеистов «Барыса» отправился на скамейку штрафников: за пять секунд до сирены гости сумели перевести игру в овертайм. Впрочем, в дополнительное время уже они сами остались в меньшинстве, и тот Михайлис поставил победную точку – 3:2.

Состоявшийся спустя два дня матч с «Автомобилистом» из Екатеринбурга был очень важен с точки зрения окончательного распределения мест, поскольку к нему обе команды подошли с одинаковым количеством очков. После быстрого гола (опять в большинстве) Романа Старченко соперники долго и безуспешно атаковали ворота друг друга, и лишь в начале заключительного периода уже гости реализовали численное преимущество. Впрочем, ничейный счет сохранялся недолго: свое веское слово сказал лучший снайпер КХЛ среди защитников Даррен Диц, забросивший свою 14-ю шайбу в нынешнем чемпионате и принесший нашей команде победу– 2:1.

А вчера «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Поскольку соперник уже потерял все шансы на выход в «плэй-офф», многие болельщики ждали относительно легкой победы. Однако они были разочарованы. После первого безголевого периода хозяева во втором пропустили три безответные шайбы, в третьем – еще две, и лишь за три с половиной минуты до конца матча Михайлис смог «размочить» счет – 1:5.

Это неожиданное поражение не позволило казахстанскому клубу подняться на 6-ю позицию. Мало того. «Автомобилист», набрав в этот же день два очка, вернул его на 8-е место. Теперь «Барысу» осталось сыграть в чемпионате три матча, и все в гостях: с «Ак Барсом», «Куньлунем» и «Авангардом».

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