Задержан вице-министр культуры и спорта Мусайбеков – источник

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Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Задержан вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков, сообщил информированный источник.

«Мусайбеков задержан сотрудниками «антикора» (агентства по противодействию коррупции – КазТАГ). Он сейчас участвует в следственных действиях в Алматы», — сообщил источник корреспонденту агентства в понедельник.

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась в антикоррупционную службу за комментарием.

Мусайбеков занимает пост замглавы минкультуры и спорта с мая 2020 года, до этого с января 2019 года он был генеральным секретарем Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, а еще раньше – с февраля 2015 года по январь 2019 года как и сейчас был вице-министром культуры и спорта.

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