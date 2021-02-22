Задержан вице-министр культуры и спорта Мусайбеков – источник

Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Задержан вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков, сообщил информированный источник.

«Мусайбеков задержан сотрудниками «антикора» (агентства по противодействию коррупции – КазТАГ). Он сейчас участвует в следственных действиях в Алматы», — сообщил источник корреспонденту агентства в понедельник.

Редакция МИА КазТАГ уже обратилась в антикоррупционную службу за комментарием.

Мусайбеков занимает пост замглавы минкультуры и спорта с мая 2020 года, до этого с января 2019 года он был генеральным секретарем Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, а еще раньше – с февраля 2015 года по январь 2019 года как и сейчас был вице-министром культуры и спорта.