Есть ли ценностный разлом между Россией и Западом? 22.02.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 219 0 Политолог Рустам Бурнашев о мелочности «Похищения Европы 2.0» Похожие материалы: Расписание регулярных авиарейсов между Казахстаном и Россией представили в МИИР РК Казахстан готовится к ратификации договора о военном сотрудничестве с Россией Т2 млрд выделено в Казахстане на борьбу с саранчой на приграничных территориях с Россией Спутник V, KazCovid-in или Pfizer: есть ли у казахстанцев выбор? Александр Рар: Есть вещи, которые невозможно остановить