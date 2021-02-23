276 населенных пунктов и более 270 тыс. человек остаются в зоне риска подтопления – МЧС РК

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. 276 населенных пунктов и более 270 тыс. человек остаются в зоне риска подтопления в Казахстане, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

«В зоне риска подтопления по стране остаются 276 населенных пунктов, а это свыше 270 тыс. человек. Для их защиты от паводков утверждена новая Дорожная карта до 2023 года, на реализацию которой планируется выделить более Т160 млрд из республиканского (Т131,6 млрд) и местного (Т28,6 млрд) бюджетов», — сказал Ильин на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он сообщил, что угроза затопления существует и на 482 участках автомобильных и 673 участках железных дорог.

«Сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог (673), подверженных затоплениям. Для недопущения переливов и разрушений транспортной инфраструктуры полагаем необходимым акиматам совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития заблаговременно провести защитные и превентивные мероприятия», — добавил министр.