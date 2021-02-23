Маловодье прогнозирует минэкологии в 2021 году на большинстве рек Казахстана

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Маловодье ожидается в 2021 году на большинстве рек Казахстана, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«На большей части равнинной территории снегозапасы ниже среднемноголетних значений, в том числе: от 7% до 39% в Акмолинской и Карагандинской областях (реки Жабай, Колкутан (-30%), река Есиль (-10%) приток в Астанинское водохранилище; река Нура – 10% приток в Самаркандское водохранилище, Шерубайнура – 20% приток в Шерубайнуринское водохранилище; от 24% до 52% в Костанайской области (река Тобол – 30%); от 20% до 78% на западе страны. В этой связи, в этом году на большинстве равнинных реках ожидается маловодье», — сказал Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что и на горных реках юга и юго-востока страны также прогнозируется маловодье.

«На горной территории республики ситуация по снегозапасам следующая. В Восточно-Казахстанской области в зоне Бухтарминского водохранилища запасы ниже среднемноголетних значений на 26-49%. На левобережных притоках реки Ертис в пределах среднемноголетних значений. В горах Жамбылской и Туркестанской областей ниже среднемноголетних значений на 40-82%. В горах Алматинской области ниже среднемноголетних значений на 25-56%. Кроме того, необходимо отметить, что на территориях сопредельных стран Республик Узбекистан и Кыргызстан запасы снега также ниже среднемноголетних значений на 30-60%. В этой связи, текущий год для большинства горных рек юга, юго-востока ожидается маловодным», — добавил министр.