Движение на трассах Актюбинской области и ЗКО ограничено в связи с непогодой

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ — Движение на трассах Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ограничено в связи с непогодой, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В Актюбинской области 23.02.2021 г. с 11.35 в связи с ухудшением погодных условий в Западно-Казахстанской области, введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге Самара-Шымкент км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области – поселок Хобда», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее сообщалось, что движение на трассах ограничили из-за непогоды в ряде областей Казахстана.