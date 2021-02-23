В объективности S&P Global Ratings или ее методологии оценки усомнился гендиректор ТШО

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Алматы. 23 февраля. КазТАГ — Валентина Владимирская. В объективности S&P Global Ratings или ее методологии оценки усомнился генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин Лайон.

«Что касается рейтинга S&P и его воздействия на деятельность компании, и уровня, в целом, индустрии (нефтедобычи – КазТАГ), что касается деталей, то вопрос — как они (S&P Global Ratings — КазТАГ) проводят оценку этих рисков», — сказал во вторник Лайон, отвечая на вопрос об обосновании понижения S&P Global Ratings рейтинга ТШО из-за ухудшения профиля бизнес-рисков, как отраслевого, так и недостатков в деятельности самой ТШО: работе на одном месторождении, удаленности месторождения от морпортов и зависимости от единственного экспортного маршрута – КТК, которая, после запуска проекта расширения, усилится и дорогостоящей транспортировке нефти по КТК, на встрече с журналистами Казахстана по обзору производственной деятельности ТШО за 2020 год.

По его словам, он уверен в стабильности производственной деятельности ТШО.

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