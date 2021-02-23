Евразийский халиф на год

Казахстан уже определился с повесткой ЕАЭС на 2021-ый

«В условиях сегодняшней интенсивности всех мировых процессов каждый год будет приравниваться примерно к пяти», – подчеркнул Артур Сулейманов, политолог. Прозвучало это в ходе экспертного клуба, получившего статус «международный», поскольку заседание «Председательство Казахстана в ЕАЭС: ожидания, намерения и прогнозы» проводилось совместно ОФ «Мир Евразии» и ЦГИ «Берлек – Единство» (Уфа).

«Год будет достаточно сложный» , – прогнозирует Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. В Евразийском экономическом союзе принята программа развития до 2025 года и в нее включены вопросы образования, науки, здравоохранения, туризма, то есть те вещи, которые собственно экономики не касаются. Расширение повестки связано с переосмыслением многого из того, что миру вообще и евразийским государствам в частности принесла пандемия COVID-19. «Международное сотрудничество сейчас даже важнее, чем до пандемии, потому что необходимо преодолевать последствия коронавируса», – отметил г-н Полетаев.

Нурсултан Назарбаев является почетным председателем ЕАЭС, поэтому от Казахстана на совещания глав государств объединения приезжают два человека. Поскольку с января Нур-Султан принял у Минска бразды правления на год, президент Касым-Жомарт Токаев обозначил акценты, на которых Казахстан намерен сосредоточиться в период своего председательства. Там указаны: промышленное сотрудничество; справедливая взаимная торговля; использование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов; всеобъемлющая цифровизация как сила развития экономики; отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.

Цифровизация вызвала наибольшее количество комментариев со стороны экспертов. В программе ЕАЭС до 2025 года обозначены 11 приоритетов, где цифровые вещи идут под номером четыре. «Цифровизация на самом деле – это не четвертый приоритет, а все одиннадцать, – считает Леся Каратаева, историк. – На фоне коронавируса это единственное направление, которое стало бенефициаром пандемических процессов».

«В ЕАЭС есть общая позиция насчет того, что нужно максимально цифровизировать все процессы, особенно связанные с бизнесом, – акцентировал Сергей Домнин, экономический обозреватель. – Россия – главный бенефициар Союза и несет максимальные риски».

Хребтом цифровизации должна стать интегрированная информационная система ЕАЭС. В настоящее время функционируют 53 сектора общих услуг ЕАЭС, а в 2021 году их станет 58.

За период карантинов и прочих ограничений упал объем взаимной торговли между членами ЕАЭС. На этой почве активизировалась критика объединения. «Критика ЕАЭС часто носит эмоциональный характер», – указал политолог Замир Каражанов. Потом он добавил, что «на общем пространстве Евразийского экономического союза не должно осуществляться протекционизма; в идеале все производители Союза должны рассматриваться как отечественные».

Журналист Александр Губерт обратил внимание на то, что сторонники развития Казахстана вне экономических союзов и блоков свои тезисы о благоприятности подобной линии не подкрепляют никакими расчетами или другими цифрами, из-за чего нет поля для предметного спора. То есть первый шаг в виде выхода из ЕАЭС предлагается, а второго шага уже нет.

Эдуард Полетаев заметил, что противники экономической интеграции указывают прежде всего на проблемы казахстанской водки на российском рынке. Однако подакцизная продукция – это самый сложный компонент в любых интеграционных объединениях, и он будет урегулирован в последнем эшелоне.

Участники дискуссии из Казахстана, России и Кыргызстана фокусировали свое внимание на необходимости создания и функционирования единого телевизионного канала ЕАЭС по образцу «Евроньюс». В этом случае даже элементарные вопросы защиты объединения от необоснованных нападок можно было бы решать гораздо легче.

«За почти пандемийный год ничего катастрофического не произошло», – констатировал модератор. Попутно он заметил, что общий рынок фармацевтической продукции удачно стал первым достижением ЕАЭС еще до прихода COVID-19. Ну а в целом рабочие процессы не стоит драматизировать.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.