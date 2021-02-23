Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Министерство здравоохранения Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer, сообщает ТАСС.

«Вчера на Украине зарегистрировали два препарата, иммунобиологических, для профилактики ковида — это препарат Covishield / AstraZeneca (…), а также зарегистрирована вакцина Pfizer», — сказал во вторник на брифинге замглавы минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как уточняется, до этого минздрав Украины сообщил о регистрации в стране вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Первая партия этой вакцины из 500 тыс. доз прибыла на Украину 23 февраля. Она произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуна.

В минздраве заявляли ранее, что вакцинацию населения планируется начать 24 февраля. В первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан.

Отмечается, что власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В эту поставку должны войти 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer и 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax.