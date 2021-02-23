К практике выплаты дивидендов ТШО вернется через два-три года — гендиректор

Алматы. 23 февраля. КазТАГ — Валентина Владимирская. К практике выплаты дивидендов ТШО вернется через два-три года, заявил генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин Лайон.

«В течение ближайших двух-трех лет нами планируется завершить проект расширения и программу инвестиций, и после этого мы намереваемся продолжить практику выплату дивидендов», — сказал во вторник Лайон, отвечая на вопрос о том, какие дивиденды ТШО выплатит акционерам за 2020 год, на встрече с журналистами Казахстана по обзору производственной деятельности ТШО за 2020 год.

По его словам, на ТШО действует программа социальных инвестиций.

Также проект расширения (FGP-WPMP, проект будущего расширения-проект управления устьевым давлением) требует огромного капитала. Необходимость в капитале для реализации этого проекта тоже оказывает свое влияние, отметил Лайон.