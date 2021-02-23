Рекорд рождаемости побили в Казахстане во время карантина

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Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Рекорд рождаемости побили в Казахстане во время карантина, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«В 2020 году родились 425,6 тыс. детей. Тем самым, преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родились более 417 тыс. детей», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, более половины всех родившихся зарегистрировано в шести регионах страны: в Туркестанской (14,4%), Алматинской областях (12,7%), Алматы (8,3%), Шымкент (7,4%), Нур-Султан (7%) и Жамбылской области (6,9%).

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