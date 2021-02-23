Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Транзит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз», сообщает пресс-служба министерства энергетики РФ.

«23 февраля в 07.37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). В 07.57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков.

«Причина: повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке», — рассказали в минэнерго РФ.

Пострадавших нет.

Ситуация находится на особом контроле минэнерго России.