Соглашение между кабмином Казахстана и регуляторами подписано – представлены подробности

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – В правительстве представили подробности соглашения, подписанного между кабмином, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) о координации мер макроэкономической политики Казахстана на 2021-2023 годы, передает корреспондент агентства.

«Реализация совместных мер будет осуществляться по трем направлениям. В рамках направления «Повышение макроэкономической устойчивости» будут приняты меры по стимулированию деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики. Будет продолжена работа по постепенному снижению инфляции и ее сохранению на низком уровне, способствующем устойчивому экономическому росту», — заявили в кабмине.

Реализация второго направления «Развитие финансового рынка» предусматривает принятие концепции развития финансового сектора до 2030 года.

«Будут приняты меры по существенному расширению банковского кредитования экономики на основе рыночных механизмов с учетом необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и роста экономики. В рамках третьего направления «Повышение долгосрочного потенциала экономического роста» продолжится работа по стимулированию формирования новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости», — уточнили в пресс-службе премьера.

Продолжится проведение проактивной внешнеторговой политики, а также привлечение новой волны инвестиций.

«Будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики, сопровождающийся повышением качества жизни и благосостояния населения в условиях новой экономической реальности», — заверил премьер-министр Аскар Мамин.

Напомним, ранее председатель Нацбанка Ерболат Досаев заявил, что банк первого уровня «поддерживает инициативу по подписанию соглашения».