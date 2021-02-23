Какие меры намерены принять для газификации ЗКО после взрыва на газопроводе в России

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Какие меры намерены принять для газификации Западно-Казахстанской области после взрыва на газопроводе в России, сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

«Прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ. Для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области ведутся работы по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр». Все объекты газотранспортной системы Республики Казахстан работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем министерства энергетики РК», — сообщили в минэнерго во вторник.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что транзит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз».

«23 февраля в 07.37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). В 07.57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз», — сообщили в министерстве энергетики России во вторник.