Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по расширению территориальных вод Казахстана на Каспийском море, передает корреспондент агентства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море», — сообщили в Акорде во вторник.

Напомним, 4 февраля заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя поправки в сенате, сообщил, что в рамках имплементации конвенционных норм в законопроектом предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории.

Также в рамках поправок определена компетенция государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.