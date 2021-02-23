Токаев отметил необходимость усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ

Астана. 23 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым, сообщает Акорда.

«Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев рассказал Президенту о деятельности возглавляемого им центра, а также поделился предложениями по развитию отечественных «мозговых центров», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, вниманию главы государства были представлены предложения, направленные на совершенствование подходов к привлечению инвестиций на основе сотрудничества с глобальными компаниями, а также денежно-кредитной политики.

«В ходе беседы с генеральным директором телеканала Atameken Business Канатом Сахарияновым рассмотрены вопросы укрепления конкурентоспособности казахстанских средств массовой информации, а также развития законодательства, регулирующего сферу информационной политики. Подчеркнув, что государство продолжит оказывать поддержку отечественным масс-медиа, президент отметил необходимость повышения качества контента и усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ», — резюмируется в сообщении.