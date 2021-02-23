«Газпром» приступил к ремонтным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – «Газпром трансгаз Екатеринбург» приступил к восстановительным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — сказали в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трангсгаз Екатеринбург».

Как уточняется, 23 февраля около 07.30 по московскому времени в Оренбургской области на участке 108-го км магистрального газопровода «Союз» произошел разрыв с возгоранием. В результате происшествия также была нарушена работа расположенного рядом магистрального газопровода «Оренбург – Новопсков».

«Для обеспечения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения. В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на газораспределительные станции с помощью автогазозаправщиков», — отмечает «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Также временно прекращен транзит газа по газопроводам «Союз» и «Оренбург – Новопсков» через территорию Казахстана.

Газопровод «Союз» проходит через территорию России, Казахстана. Общая протяженность газопровода — 2 750 км, в том числе 300 км проходит по территории Казахстана и 1 568 км — по территории Украины.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Союз» с последующим возгоранием никто не пострадал, так как участок, где произошел инцидент, находится вдалеке от населенных пунктов. К настоящему времени утечка газа ликвидирована. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня.

В Илекском районе Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, КазТАГ сообщал, что транзит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз».

«23 февраля в 07.37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). В 07.57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз», — сообщили в министерстве энергетики России во вторник.

Позже в минэнерго РК рассказали, какие меры намерены принять для газификации Западно-Казахстанской области после взрыва на газопроводе в России.

Позже стало известно, что транзит газа из России в Казахстан налажен.