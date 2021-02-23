Тараз. 23 февраля. КазТАГ – Оружие и золото изъяли у черных старателей в Жамбылской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«В Мойынкумском районе обнаружено место незаконной добычи золотосодержащей руды, организованный 52-летним жителем Алматы. В ходе осмотра обнаружено незарегистрированное одноствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельные запалы для проведения взрывных работ в количестве восьми штук», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РК.

«Назначены необходимые экспертизы», — добавили полицейские.