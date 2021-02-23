Парк ядерных технологий вывели из-под ведения минэнерго Казахстана и отдали ЕНУ

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Весь государственный пакет акций Парка ядерных технологий решили передать в оплату акций Евразийского национального университета (ЕНУ) имени Льва Гумилева, сообщает корреспондент агентства.

«Передать государственный пакет акций АО «Парк ядерных технологий» в размере 100% в оплату акций НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», — говорится в постановлении правительства.

Документ уже введен в действие.

Напомним, КазТАГ еще 3 ноября 2020 года сообщал, что Парк ядерных технологий готовятся вывести из-под ведения минэнерго Казахстана и отдать ЕНУ. Тогда авторы данной идеи поясняли, что в финансово-экономическом аспекте проект для ЕНУ и Парка ядерных технологий «является малозатратным, не несет существенных финансовых рисков ввиду отсутствия долговых обязательств и самообеспеченности каждой из организаций, отсутствия необходимости глубокой перестройки, возможности быстрого налаживания сотрудничества в области физики, химии, производств и технологий, роста научных и производственных кадров».