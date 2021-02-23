Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Уральске 24 февраля ожидается низовая метель. Ветер северный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Актюбинской области в среду местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Актобе 24 февраля ожидается низовая метель, ветер северо-западный порывы 16 метров в секунду.

«24 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Кызылорде ночью 24 февраля ожидается метель. 24 февраля ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в среду местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 24 февраля днем ожидается гололед, ветер юго-восточный, порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 24 февраля ожидаются ночью низовая метель, днем гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-18 метров в секунду.

«24 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 24 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.