По итогам 2020 года ТШО выплатила в бюджет Казахстана $6,6 млрд налогов, роялти и тарифов

Алматы. 23 февраля. КазТАГ — Валентина Владимирская. По итогам 2020 года ТШО выплатила в бюджет Казахстана свыше $6,6 млрд прямых платежей: налогов, роялти, тарифов и прочего, заявил генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Кевин Лайон.

«По итогам 2020 года ТШО остается крупнейшим налогоплательщикам страны и вносит наибольший вклад в экономику Казахстана, выплатив свыше $6,6 млрд прямых платежей: налогов, роялти, тарифов и прочего, в бюджет», — сказал во вторник Лайон на встрече с журналистами Казахстана по обзору производственной деятельности ТШО за 2020 год.

По его словам, в 2020 году ТШО извлекла 26,5 млн тонн сырой нефти — примерно 35% от общего объема добытой нефти в Казахстане.

«Компания достигла ключевых результатов в реализации проекта будущего расширения — проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД) и на 80% завершила проект», — сказал Лайон.

Эти результаты включают окончание трехлетней программы морских перевозок, когда в Тенгиз доставлялись крупногабаритные модульные грузы, а оставшиеся строительно-монтажные работы проектная группа ПБР-ПУУД завершит, по данным гендиректора, на территории Казахстана.

Удельные выбросы в атмосферу на тонну добытой нефти были сокращены с 2000 года, по его данным, на 71%, утилизации газа в 2020 году составила 99%.

Также, в 2020 году компания увеличила объем повторного использования воды до 49%.

С 2000 года ТШО инвестировала более $3 млрд в проекты по минимизации потенциального воздействия на окружающую среду на Тенгизском месторождении, $3,5 млрд — в местных поставщиков, в том числе $2,4 млрд — в рамках ПБР-ПУУД, отметил Лайон.