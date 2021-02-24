Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды в девяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с плохими погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения: В Акмолинской области: 1. «Кокшетау-Рузаевка» км 0-61, участок город Кокшетау-граница СКО; «Кокшетау-Омск» км 2-50, участок город Кокшетау-граница СКО; 3. «Нур-Султан-Петропавловск» км 304-341, участок город Кокшетау-граница СКО; 4. «Нур-Султан-Петропавловск» км 231-293, участок город Кокшетау-город Щучинск», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В Актюбинской области:

1.«Самара-Шымкент» км 526-615, участок граница Западно-Казахстанской области-поселок Хобда.;

«Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области; «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92 -257, участок город Эмба-город Шалкар; в 19.30 ч. а/д «Актобе-Атырау-граница РФ» км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области; «Самара-Шымкент» км 615-710, участок поселок Хобда-село Курашасай.

В Алматинской области:

1.«Ушарал-Достык» км 84-184, участок ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК Автодор НС»).

В Атырауской области:

«Актобе-Атырау-граница РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат; «Актобе-Атырау-граница РФ» км 616-693, участок город Атырау-село Аккыстау; «Актобе-Атырау-Астрахань» км 487-572, участок село Макат-село Карабатан; «Актобе-Атырау-Астрахань» км 693-893, участок село Аккыстау-граница РФ; «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауская области; «Атырау-Уральск» км 15-189, участок село Алмалы-граница Западно-Казахстанкой области.

В Западно-Казахстанской области:

«Подстепное-Федоровка» км 3-144, участок село Подстепное-граница РФ; «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км 0-213, участок село Чапаево-граница РФ; «Уральск-Таскала-граница РФ» км 4-104, участок село Таскала-граница РФ; «Атырау-Уральск» км 189-492, участок граница Атырауской области-город Уральск; «Самара-Шымкент» км 195-246, участок граница РФ-город Уральск; «Самара-Шымкент» км 266-526, участок город Уральск-граница Актюбинской области.

В Карагандинской области:

1.«Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области;

«Жезказган-Петропавловск» км 24-136, участок село Сатпаев-поселок Улытау.

В Костанайской области:

1.«Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области – участок граница Акмолинской области;

«Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 50-161, участок город Житикара-граница РФ; «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, участок село Денисовка-село Комаровка; «Жетикара-Чайковский» км 0-27 участок поселок Жетикара-поселок Чайковский; «Обход село Мариновка» км 0-9; «Мамлютка-Костанай» км 180-250, участок граница Северо-Казахстанской области-поселок Узунколь; «Екатеринбург-Алматы» км 687-729, участок поселок Сарыколь-граница Северо-Казахстанской области; «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, участок поселок Карабалык-город Костанай; «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 231-503, уч граница Актюбинской области-город Рудный; «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 0-50, участок поселок Денисовка-город Житикара; «Мамлютка-Костанай» км 250-406, участок поселок Узунколь-город Тобол; «Екатеринбург-Алматы» км 555-687, участок город Тобол-поселок Сарыколь; «Обход город Костанай» км 0-21.

В Магистауской области:

«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-615, участок граница Атырауской области-село Жармыш; «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» км 0-85, участок село Бейнеу –пункт пропуска «Тажен».

В Северо-Казахстанской области движение ограничено по всем направлениям.