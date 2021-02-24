Обладатель двух «Пулитцеров» о «рабочих местах в Бозжыре»: Мытье ванн – не лучший аргумент

Актау. 24 февраля. КазТАГ – Знаменитый американский журналист – двукратный обладатель Пулитцеровской премии и ряда других престижных наград Пол Салопек считает, что мытье ванн в отеле, который планируют построить в урочище Бозжыра в Мангистауской области – не лучший аргумент с точки зрения создания рабочих мест, сообщает Malim.kz.

«Создание рабочих мест – неоспоримый аргумент. Бедность свирепствует. Действительно, нельзя быть сытым, лишь любуясь природой. Однако должны быть более разумные способы создания рабочих мест, на более длительный срок. Заявлять таким гостям как я, что «светлым будущим» для местных пастухов является работа официантов или мытье ванн в отеле – это не лучший аргумент», — сказал Салопек.

При этом, он сомневается в целесообразности строительства отеля с точки зрения развития туризма и задается вопросом – инициирован ли проект местными властями или же теми, чей интерес сводится к «набиванию банковского счета деньгами».

«Это охраняемый мир нетронутой дикой природы. Это вспомогательная экосистема пустынь, где нелегко найти пресную воду. Это место, красоту которой люди не испортили мусором. Непродуманная туристическая инфраструктура вредит природе. Главная ценность Бозжыры – ее хрупкость, а машины или, не дай бог, вертолеты, разрушат эту хрупкую систему. Спокойная обстановка Бозжыры будет разрушена, раскопана и истощена. Ради чего? Просто ради прибыли. А посетители Бозжыры, которые приедут в этот отель и профинансируют катастрофу, на самом деле не найдут нетронутого места в его первозданном виде. Они даже не поймут, что им продают некачественную имитацию испорченного оригинала. Для них урочище станет лишь фоном, картинкой для бассейна», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что большую часть Бозжыры нужно отнести к особо охраняемым территориям и не отдавать корпорациям.

«Казахстанцы – заинтересованные стороны из числа местных жителей, активисты, ученые, политики-экологи должны работать сообща уже сейчас, чтобы сохранить это удивительное и волшебное место до того, как Бозжыра будет разрушена. Вы находитесь на решающем этапе во взаимоотношениях человека и природы в Бозжыре, крупнейшем биоме Западного Казахстана», — добавил Салопек, отметив, что сохранить это наследие «будет нелегко».

Напомним, 16 февраля источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил, что акимат выступает за проект отеля в Бозжыре лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху.

«Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство», — сообщил источник, отметив, что турецкая сторона планирует реализовать проект на заемные деньги в размере более Т37 млрд, которые намерена получить от государственного Банка развития Казахстана, и инициаторы проекта сейчас манипулируют общественным мнением.

На прошедших 16 февраля общественных слушаниях защитники урочища предложили запретить въезд в Бозжыру до придания ему официального статуса. Сторонники строительства отеля в урочище на слушаниях, в свою очередь, попытались представить все так, что 50 фешенебельных вилл, парковка, грейдерная дорога и вертолетная площадка якобы положительно скажутся на экологии Бозжыры.

Утверждения сторонников строительства отеля полностью противоречат мнению широкой общественности и экологов, а резонанс вокруг проекта продолжает набирать обороты. Так, в середине февраля в Париже прошла акция в защиту урочища Бозжыра. Живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.

24 февраля внук известного казахстанского политического деятеля Абиша Кекилбаева – Абул Кекилбаев заявил, что узнал о проплаченной пропаганде строительства гостиницы в урочище Бозжыра.