Генпрокурор о единственной арестованной по делу о земле под Алматы: Может повлиять на дело

Талдыкорган. 24 февраля. КазТАГ – Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов утверждает, что риелтор Нурайым Алданиш, которая является единственной арестованной по делу о махинациях с землей близ аэропорта Алматы, в случае выхода из-под стражи может повлиять на ход следствия, передает корреспондент агентства.

«По уголовному делу в отношении Алданиш Н. по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере, неоднократно) УК РК судом санкционирована мера пресечения в виде содержания ее под стражей с учетом характер предъявленного обвинения и наличия достаточных оснований полагать, что подозреваемая, оставаясь на свободе, воспрепятствует объективному расследованию и разбирательству дела в суде», — утверждается в ответе Нурдаулетова на запрос группы депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол».

Напомним, 27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

Нурайым Алданиш – риелтор, которая проходит фигурантом по делу о продаже участков около аэропорта Алматы. Адвокаты неоднократно заявляли о давлении на Алданиш за то, что она не признает вину. В числе нарушений, на которые указывает ее защита, также то, что ей даже не дали ознакомиться с материалами дела, по которому ее подвергли уголовному преследованию. Ранее на ситуацию вокруг ее уголовного преследования обратили внимание в мажилисе – так, депутат Дания Еспаева, в частности, приводя случай Алданиш в качестве примера, заявила, что арест как меру пресечения в Казахстане используют для психологического давления. Так, 28 января стало известно, что в Талгарском районном суде на процессе Алданиш стало плохо, но судья запрещал вызывать ей скорую помощь.