Массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце апреля – минздрав РК

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце апреля, сообщил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Камания уже начата. Сейчас на данный момент прививаются подлежащие группы. Мы рассчитываем, что к апрелю месяцу будет ежемесячный прирост производства. Уже в марте месяце производство вакцины будет доведено до 160 тыс. доз в месяц, в апреле – уже до 600 тыс. доз. После того, как будут охвачены прививками подлежащие группы населения, мы думаем, что к концу апреля те желающие, которые будут выражать желание привиться и вакцинироваться, смогут воспользоваться доступной вакциной на рынке», — сказал Киясов на брифинге в среду.

При этом он сообщил, что в марте планируется начать вакцинировать педагогов и сотрудников силовых структур.