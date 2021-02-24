Алматы. 24 февраля. КазТАГ — В Алматы отменили общественные слушания по строительству общежития в Центральном парке, сообщили в управлении зеленой экономики города.

«Общественные слушания по строительству общежития для студентов в Медеуском районе, парк имени Горького отменяются. Напомним, что общественные слушания по проекту должны были состояться 1 марта 2021 года в 10.00. Заказчик проекта является Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», — говорится в сообщении в среду.

В свою очередь, в пресс-службе акимата города сообщили, что общежитие не будут строить на территории парка и в настоящее время акимат ищет другой участок земли для этой стройки.

Напомним, 18 февраля противники общежития в центральном парке Алматы обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Горожане отмечают, что территория стадиона «Спартак» с несколькими помещениями под спортивные залы была передана КазНПУ им. Абая «в тяжелые годы после развала СССР, когда у города не было средств на содержание стадиона». Позже тут же стала работать военная кафедра, плац и прочие объекты, не относящиеся к спортивной деятельности.

«Теперь аппетит разыгрался, и речь идет уже о строительстве многоэтажного здания общежития в самом сердце детского парка», — говорится в обращении.

Активисты, выступающие против застройки территории парка, опасаются, что строительство общежития приведет к ухудшению экологической и криминогенной обстановки, а со временем город вообще лишится популярного места отдыха. Как стало известно, территория парка уже сократилась со 120 до 42 га, а разрешение на строительство общежития выдал в 2018 первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек, занимавший тогда должность акима города.

19 февраля пресс-служба министерства образования и науки заявила о том, что в ситуации со строительством общежития в Центральном парке Алматы нужно изучить вопрос изменения локации.