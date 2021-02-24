МВК раскрыла детали ослабления ограничительных мер в Казахстане

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Межведомственная комиссия раскрыла детали ослабления ограничительных мер в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.

«По итогам заседания МВК был принят ряд решений:

Регионам, находящимся в «зеленой зоне» на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек). Регионам, находящимся в «желтой зоне» на протяжении семи дней, разрешить с 1 марта работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей. С 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных – с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, получило поддержку комиссии предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно четыре рейса), Узбекистаном (четыре рейса), Кыргызстаном (два рейса) и Украиной (один рейс).

Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о ходе разработки законопроекта о биологической безопасности.

«В свою очередь вице-министр Тугжанов отметил необходимость придерживаться утвержденных ранее сроков по согласованию со всеми задействованными госорганами и внесению бюджетных расчетов по данному законопроекту», — резюмируется в сообщении.