В деле директора алматинского морга появилось новое обвинение

Алматы. 24 февраля. КазТАГ – В деле директора ГКП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Алматы Бахытжана Алибекова появилось новое обвинение, сообщила пресс-служба департамента агентства по противодействию коррупции по городу Алматы.

«Антикоррупционной службой по городу Алматы завершено расследование в отношении директора городского патологоанатомического бюро Алибекова Б.Д., который в 2020 году совершил хищение денежных средств в размере Т4,5 млн по договору государственных закупок», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Алибеков с целью хищения указанных денег, вопреки запрету, установленному законом, создал ТОО «Veritas Primus», через которое совершил хищение вышеуказанных бюджетных средств.

«Также Алибеков Б. подозревается в получении взятки от предпринимателя города Алматы в сумме Т14 млн, за беспрепятственное подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся новом Городском паталогоанатомическом бюро города Алматы», — напоминает пресс-служба.

Как уточнили в «антикоре», в настоящее время уголовное дело находится в суде.

Напомним, о задержании Алибекова стало известно 14 октября 2020 года, а уже 14 октября в «антикоре» заявили о его заключении под арест. Тогда речь шла лишь о взятке в Т14 млн.