Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 25 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде 25 февраля ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«25 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 25 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«25 февраля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде ночью 25 февраля ожидается метель. 25 февраля ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.