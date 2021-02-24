Что именно предлагают предпринять в рамках законопроекта о биобезопасности Казахстана

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Министерство здравоохранения предлагает принять новый закон «О биологической безопасности Республики Казахстан» – редакция КазТАГ приводит детали законопроекта, предложенного минздравом.

Согласно концепции законопроекта, для разрешения сложившейся ситуации в области биобезопасности, по мнению чиновников от здравоохранения, «необходимо в рамках разрабатываемого проекта закона предусмотреть следующие положения»:

1) определить уполномоченный государственный орган в области биологической безопасности, с возложением на него функций реализации государственной политики и межведомственной координации в данной сфере;

2) определить четкий перечень отраслевых вопросов, входящих в единую систему биологической безопасности и разграничить полномочия Правительства РК, уполномоченного органа в области биобезопасности, центральных государственных и местных исполнительных органов, включая межведомственное взаимодействие, согласование и совместное участие по тем вопросам, где такое взаимодействие необходимо с учетом достаточности и сохранения оперативности. Закрепить компетенцию правительства по принятию акта (актов), регламентирующего и детализирующего вопросы учета, хранения, обращения, мониторинга, поддержания в актуальном (жизнеспособном) состоянии коллекций (депозитариев) микроорганизмов.

Возложить на государственные органы обязанность по разработке и утверждению протоколов (сценариев) проведения мероприятий, в том числе межведомственных, по прогнозированию, выявлению, локализации и профилактике биологических угроз и чрезвычайных ситуаций в области биобезопасности в курируемой сфере;

3) регламентировать деятельность по обращению с патогенными биологическими агентами на всех стадиях работы с ними: выделения (обнаружения),разработки (создания), производства (изготовления), оборота, в том числе хранения и транспортировки, уничтожения;

4) определить зоны ответственности госорганов в области биологической безопасности на центральном и местном уровне, субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами. Определить ответственность (материальные и процессуальные нормы) за нарушение законодательства Республики Казахстан в области биобезопасности.

Усилить персональную и корпоративную ответственность за нарушение правил учета, хранения, обращения и транспортировки проб, микроорганизмов, коллекционных (депонированных) штаммов особо опасных инфекций, иных опасных веществ (материалов), применяемых в ветеринарии и растениеводстве, здравоохранении и других отраслях экономики, а также за непринятие мер по их своевременной утилизации;

5) ввести особый порядок государственного контроля за обращением патогенных биологических агентов. Биологически опасные субъекты (объекты) подлежат контролю и надзору независимо от ведомственной принадлежности, формы собственности, категории предпринимательства и срока государственной регистрации. Каждый государственный орган в подотчетной сфере регулирования должен обеспечиватьв ее рамках проведение государственного контроля и надзора.

Государственный контроль и надзор в сфере обеспечения биологической безопасности за биологически опасными субъектами (объектами) должен проводиться по специально установленному порядку, исключающему предварительную регистрацию проверки в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов, и уведомления биологически опасных субъектов (объектов). Данный формат должен применяться всеми без исключения государственными органами, осуществляющими такого рода контроль (надзор);

6) заложить принципы:

— солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья;

— обеспечения необходимой государственной охраны и защиты биоагентов, а также лиц, чья деятельность связана с биоагентами;

— обеспечения гарантированной специализированной помощи в области биобезопасности в стабильной и чрезвычайной ситуации;

— приоритетности профилактической направленности в деятельности системы биологической безопасности, основанной на оценке риска;

7) предусмотреть государственное регулирование в области биобезопасности путем применения разрешительных процедур и аттестации;

8) в целях учета и контроля предусмотреть создание и ведение:

единого реестра специалистов, работающих с биоагентами I-II группы патогенности;

единого реестра потенциально опасных биологических объектов;

государственной информационной системы в сфере обеспечения биобезопасности;

9) Определить:

— основные принципы и подходы лабораторной биобезопасности;

— что деятельность по обращению с возбудителями особо опасных инфекций I-II группы патогенности осуществляется государственными организациями;

— требования к коллекциям (депозитариям) микроорганизмов (республиканские коллекции патогенных и промышленных микроорганизмов являются собственностью государства и не подлежат приватизации);

— требования к информатизации организаций системы биобезопасности (сведения о штаммах 1-2 группы патогенности отнесены к уровню «для служебного пользования» или «секретно»);

— приоритеты и направления международного сотрудничества в области биобезопасности;

10) гармонизировать нормативную правовую базу РК в области обеспечения биологической безопасности с нормами международного права, международными договорами и соглашениями в области обеспечения биологической безопасности, участницей которых является Республика Казахстан;

11) возможность принудительной обсервации или карантина для лиц, заболевших в результате нахождения в зоне высокого риска инфекционного заболевания;

12) создание информационных систем в области биологической безопасности, позволяющих проводить оценку воздействий различных биологически опасных загрязнителей на здоровье человека и их влияние на окружающую среду;

13) ввести терминологию, корреспондирующую с положения международных актов, ратифицированных Казахстаном и необходимую для применения не только в рамках сферы действия законопроекта, но и в смежном отраслевом законодательстве, с определениями, которые используются на практике (например, «биологическая безопасность», «критерий биологической безопасности», «показатель безопасности», «недопустимый риск», «биотерроризм», «биотеррористическая угроза» и др.);

14) Предусмотреть требования, а также меры социальной и правовой защиты специалистов, работающих с патогенными биологическими агентами, с приданием им особого статуса (с изъятиями и ограничениями, а также правами, обязанностями и ответственностью.

Напомним, 24 февраля КазТАГ сообщал, что закон «О биологической безопасности Республики Казахстан» могут принять с нарушением установленных норм.