Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода — без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, на юге и на севере порывы 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег. Туман, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем и ночью -17-19.

В Алматы переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью 0-2.

В Шымкенте облачно, осадки, временами сильные (дождь, снег). Временами гололед, днем метель. Ветер западный, север-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура днем и ночью -1+1.

В Восточно-Казахстанской области снег с дождем, гололед, низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Актюбинской области небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду с низовой метель, местами порывы 23 метра в секунду. Днем -20-25, ночью -25-30.

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -17-22, ночью -24-25.

В Жамбылской области дождь со снегом, туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в горных перевалах 30 и более метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области снег, местами метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в горных перевалах 30 и более метров в секунду. Днем -17-22, ночью -20-25.

В Туркестанской области дождь со снегом, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в горных перевалах 30 метров в секунду. Днем и ночью -2+3.

В Кызылординской области небольшой снег, низовая метель, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -14-19, ночью -17-22.

В Западно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем -19-24, ночью -24-29.

В Костанайской области снег, низовая метель, местами туман, гололед, ветер 15-20, местами 23, в горных перевалах 30 и более метров в секунду. Днем и ночью 13-23.

В Карагандинской области дождь и снег, туман, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метртов в секунду. Днем -7-12 (-15-20), ночью -10-15 (на юге -20).

В Алматинской области днем снег с дождем, ночью без осадков, туман, гололед. Метель, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +4+9, ночью -4+1.

В Мангистауской области снег, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -15-20.

В Павлодарской области снег, гололед, местами ожидается метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -6-11.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.