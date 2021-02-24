Война Миров. Мюнхенская речь Байдена

Вторую Холодную войну США будут вести и с Россией, и с Китаем

В Мюнхене Джо Байден открыл перед партнерами по НАТО завораживающие перспективы. С одной стороны США обещают Европе защиту от России вне зависимости от того, хотят этого европейцы или нет, а с другой европейским союзникам обещано участие в грандиозном противостоянии с Китаем. По версии американского президента по одну сторону баррикад силы демократии (они же добро), а по другую тирании (то есть зло).

Джо Байден. (Фото: Getty Images)

Про нового хозяина Белого дома полно мемов из-за его возраста и провалов в сознании. Зато у возрастного президента США есть и явные плюсы: короткие выступления. Несмотря на все упреки в адрес прошлого президента Дональда Трампа, новый американский лидер хвастается ничуть не меньше и сильно перебирает с пафосом.

За годы давления со стороны Трампа Евросоюз в военном отношении стал сильно склоняться к автономии от главного партнера. Локомотивами такого процесса выступают Франция и Германия, однако и общеевропейские структуры в Брюсселе под руководством Урсулы фон дер Ляйен сделали много организационных шагов на этом пути. Поэтому в Мюнхене (пусть и онлайн) Джо Байдену пришлось несколько раз апеллировать к единству и 5-ой статье устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран-участниц является агрессией против всего альянса.

Чтобы европейские партнеры не «капсулировались» в своей части света, лидер США уже нашел им нового противника в лице Китая. Вообще-то своего рода индо-тихоокеанское НАТО против Поднебесной Вашингтоном формируется уже достаточно продолжительное время. За главных союзников там Япония и Австралия (сильно прибавившие в военной мощи за последнее десятилетие), имеются большие планы в отношении Индии. Но и про европейских участников Североатлантического альянса в Белом доме не забывают и приглашают помимо восточного похода против России участвовать в дальневосточном для выяснения отношений с Китаем.

Похоже, что годы правления президента Трампа для умов и взглядов европейской правящей элиты не прошли бесследно. Вот и французский лидер Эмманюэль Макрон в своем выступлении на конференции в Мюнхене фактически сопротивлялся жесткой опеке Вашингтона в Европе и продвигал идею стратегической и политической независимости европейских стран.

Все указывает на то, что с приходом г-на Байдена в Овальный кабинет Кремль сворачивает попытки по полноценному расколу НАТО. Отсюда разрыв отношений с Евросоюзом в последние недели, чтобы Запад даже дыханием отравить не мог. ЕС получил от Москвы ярлык ненадежного партнера, а Брюссель обещает санкции за Алексея Навального. Как бы то ни было, но США и Евросоюз договорились вместе противодействовать России и Китаю.

Примечательно, что в качестве свидетельства могущества и возможностей США Джо Байден ссылался на марсоход, который сейчас собирает образцы грунта на Красной планете, а другой космический аппарат потом заберет их на Землю. Все очень похоже на то, как Джон Кеннеди обещал высадку на Луну уже в 60-ые годы XX века. Только если в Первую холодную войну Вашингтон за космос соперничал с Москвой, то сегодня по Марсу действует космическая программа Китая. Вполне успешная кстати. Поэтому фраза «наша неограниченная способность отправить нас на Марс и вернуть обратно… является свидетельством того, что мы можем справиться с любым вызовом, с которым можем столкнуться на Земле» запросто применима и к Поднебесной.

Г-н Байден обещал защищать территориальную целостность Украины, а значит можно ожидать усиления эскалации в районе Донбасса. Американское присутствие в акватории Черного моря тоже скорее всего продолжит нарастать. Правда, президент США все же акцентировался на «сдерживании», а не на прямой военной конфронтации с Москвой или Пекином. Но здесь нужно понимать, что район Украины и Черного моря в силу насыщенности средствами военного противостояния и боевого задора с обеих сторон запросто может привести к ситуации, где прокси-война способна перерасти в полномасштабную.

Мюнхенскую речь Джо Байдена стоит рассматривать в качестве одного из элементов по налаживанию отношений США и Европы. Дело в том, что период правления Дональда Трампа привел к появлению слишком большого количества трещин в фундаменте североатлантической «дружбы». Возможно, из-за этого американский лидер не стал касаться темы «Северного потока – 2», чтобы лишний раз не будировать болезненный вопрос.

Накануне по линии Госдепа США предлагали Евросоюзу компромисс по «Северному потоку – 2», суть которого в том, что американцы достройке мешать не будут, а Европа обеспечит часть транзита газа через Украину. Проблема подобных договоренностей в том, что транзит «голубого топлива» из России может быть прекращен и по инициативе Киева, а при таком сценарии никакого рабочего варианта для поставок через Украину быть не может.

Президент Байден пригласил НАТО для работы на иранском направлении. Здесь у США тоже есть своеобразное антииранское НАТО, но европейских партнеров на направлении борьбы с Тегераном тоже будут рады видеть. До Мюнхенской речи Вашингтон снял требование к своим европейским партнерам относительно того, чтобы они автоматически соблюдали те санкции в отношении Ирана, которые США принимают для себя. Такое можно трактовать как проявление гибкости и поиск возможностей компромисса в союзнических рядах.

Повествование об американской мощи было несколько смазано природно-техногенной катастрофой в штате Техас, из-за которой президенту США задавали вопросы.

Формально мероприятие в Мюнхене называется конференция по безопасности. Однако на этот раз в ее работе не приняли участие Россия и Китай. С одной стороны логично, раз формат был антироссийский и антикитайский, а с другой стороны это все-таки не саммит НАТО, хоть и сильно похоже.

В 80-90-ые годы прошлого века Москву через подобные структуры Запад эффективно душил в объятиях. После Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году с традициями Михаила Горбачева и Бориса Ельцина стали завязывать, а с современным Китаем подобные фокусы вообще никогда не проходили. Теперь получается так, что пропадают сами площадки, на которых лидеры НАТО с одной стороны и России и Поднебесной с другой могли бы участвовать в совместных дискуссиях. Фактически Джо Байден публично озвучил те вещи, которые и так уже всем очевидны явочным порядком. Разумеется, можно спорить о том, где реально находятся «светлые» и «темные», кто самый «миролюбивый» и в чем реально проявляется мощь современного государства или альянса, но что линии разлома между Западом и его противниками постоянно углубляются – здесь сомневаться не приходится.

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