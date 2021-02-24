Восстановление транзита газа по газопроводу «Союз» после аварии в России уйдут еще сутки

Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Восстановление транзита газа по магистральным газопроводам «Оренбург – Новопсков» и «Союз» займет еще сутки, сообщает ТАСС.

«В данный момент подача газа осуществляется на 100%, больше никаких отключений не будет. Но на устранение аварии понадобятся еще сутки. Будут проводиться чисто технические работы по восстановлению магистральных газопроводов «Оренбург – Новопсков» и «Союз» для транзита газа. Это дело уже не Оренбургской области», — приводятся в распространенном сообщении слова первого вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства региона Сергея Балыкина.

Как уточняется, специальные службы в настоящее время занимаются выяснением причин аварии, уточняется в сообщении. По данным пресс-службы, была повреждена труба диаметром 1400 мм.

«Так как трасса федерального значения, на устранение всех проблем понадобится еще два-три дня», — цитирует пресс-служба первого вице-губернатора.

Газопровод «Союз» проходит через территорию России и Казахстана. Общая протяженность газопровода — 2750 км, в том числе 300 км подходит по территории Казахстана и 1568 км — по территории Украины.

Напомним, КазТАГ сообщал, что транзит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз».

«23 февраля в 07.37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). В 07.57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз», — сообщили в министерстве энергетики России во вторник.

Позже в минэнерго РК рассказали, какие меры намерены принять для газификации Западно-Казахстанской области после взрыва на газопроводе в России.

Позже стало известно, что транзит газа из России в Казахстан налажен.