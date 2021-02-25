«Сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?»

Сетевые СМИ о нарушениях прав человека в Казахстане

«Европарламент принял резолюцию о нарушениях прав человека в Казахстане» — Европарламент (ЕП) на пленарной сессии большинством голосов принял резолюцию «О ситуации с правами человека в Казахстане». Это пятая резолюция ЕП, посвященная Казахстану, с 2009 года.

За проголосовали 598 из 693 евродепутатов. Против — 43. 52 члена ЕП воздержались.

Как указывается в тексте резолюции, в Казахстане в последнее время отмечается «вызывающее беспокойство ухудшение общей ситуации с правами человека и подавление организаций гражданского общества».

Голосованию предшествовали дебаты, которые продолжались почти 50 минут. Большинство из 20 выступивших евродепутатов высказывались в пользу документа.

Члены Европарламента напомнили, в частности, что Казахстан взял на себя множество обязательств в области прав человека, в том числе во время заключения расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Это соглашение было подписано в 2015 году и вступило в силу в марте 2020 года. Но как заявил член ЕП Петрас АУСТРЕВИЧЮС, «несмотря на обещания казахстанских властей» учесть рекомендации различных международных организаций и институтов, «нарушения прав человека в стране происходят ежедневно».

В своих выступлениях многие депутаты ссылались на широко раскритикованные парламентские выборы 10 января. В тексте резолюции отмечается, что «избиратели остались без реального выбора в отсутствие реальной политической конкуренции и политических оппозиционных групп, поскольку в стране с 2013 года не зарегистрировали ни одной новой партии».

В документе отмечается также, что в день выборов в «10 разных городах задержали не менее 350 мирных протестующих».

На сессии также прозвучало несколько призывов применить адресные санкции к лицам, причастным к нарушениям прав человека в Казахстане. По словам Хайди ХАУТАЛЫ, «президент Токаев лично и напрямую несет ответственность за преследование гражданского общества, массовые задержания, подавление критиков, преследование членов оппозиции».

«Пришло время призвать к ответу казахстанское руководство. У нас есть глобальный режим санкций в сфере прав человека. Давайте его использовать», — сказала депутат.

Против резолюции высказалось незначительное число евродепутатов, участвовавших в дебатах. Тьерри МАРИАНИ выразил мнение, что резолюция «несправедливо атакует одну из азиатских республик, которая является примером в регионе».

«В МИД РК ответили на резолюцию Европарламента о нарушениях прав и свобод в Казахстане» — Резолюция Европейского Парламента по Казахстану содержит предвзятую, тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в Республике Казахстан. Об этом в интервью МИА «Казинформ» заявил пресс-секретарь МИД РК Айбек СМАДИЯРОВ.

«По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства». Учитывая то, что государства-члены Европейского Союза поддерживают инициированные главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке«, – сказал пресс-секретарь МИД.

«Казахстан принял участие в заседании Совета ООН по правам человека» — Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Мухтар ТЛЕУБЕРДИ принял участие в онлайн-заседании сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящей в Женеве. Об этом сообщает МИД РК.

В своем выступлении М. Тлеуберди подчеркнул, что в год 30-летия независимости страны одним из ключевых приоритетов развития страны остается курс Первого Президента – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАВА, направленный на соблюдение национальных и международных стандартов в области прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал участников об успешном опыте реализации пакета политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в части защиты прав человека, построения демократического общества и внедрения концепции «слышащего государства». Среди актуальных достижений, в частности, отмечалось принятие нового закона о мирных собраниях, декриминализация клеветы, гуманизация отдельных статей уголовного кодекса, внедрение 30%-ной избирательной квоты для женщин и молодежи, а также присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу об отмене смертной казни.

М. Тлеуберди подтвердил приверженность Казахстана вносить посильный вклад в коллективные глобальные усилия по укреплению мира, согласия и обеспечению фундаментальных прав человека. В этой связи он озвучил заявку нашей страны на членство в СПЧ ООН на период 2022-2024 годы и выразил надежду на ее поддержку международным сообществом.

Нурлан ФАДЕЕВ – «Ждать ли казахстанским чиновникам санкций от Евросоюза?» — То, что никаких санкций не будет, говорит то обстоятельство, что еще до принятия резолюции с нескольких прозападных НПО были сняты ограничения в деятельности на полгода, а недавно акимат Уральска неожиданно разрешил редактору газеты «Уральская Неделя» Лукпану АХМЕДЬЯРОВУ и его сторонникам провести в центре города митинг как раз с требованием освобождения политических заключенных. То есть, были сделаны показательные шаги в сторону послабления национал-либералам. Примечательно, но ограничения в отношении последнего независимого отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса так и не были сняты, как и не было уступок в деле свободы организации забастовок и создания рабочими своих ассоциаций. А это показывает воочию особую избирательность.

Марсель ХАМИТОВ – «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?» — Между тем, гражданские активисты пишут письма представителям Европейского союза с просьбой о встрече, на которой бы они хотели обсудить список чиновников, против которых следует ввести санкции. Стоит отметить, что активисты и общественные деятели уже сами обсуждают в различных пабликах и в WhatsApp-группах против кого надо ввести санкции с тем, чтобы потом передать готовые списки представителям Европарламента.

Параллельно, в свет выходят открытые видео и текстовые обращения от сектора НПО, в которых заявляется: права человека в Казахстане действительно нарушаются! Казахстан не реализует свои обязательства в области прав человека! Просим вас, уважаемые евродепутаты, заставить казахстанские власти выполнять факультативный протокол, который он подписал.

В свою очередь есть и те, кто с оценкой Европарламента не согласен. К примеру, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат БАШИМОВ так и заявил открытым текстом «Европарламент – ты не прав!».

Как бы то ни было, главный вопрос, который волнует сегодня многих – будут ли введены санкции против конкретных лиц в Казахстане?

Есть как минимум две причины, почему это маловероятно.

Во-первых, за последние 20 лет в отношении Казахстана Европарламент принимал порядка 13-14 резолюций. Не все из них, правда, касались Казахстана напрямую – в некоторых шла речь о ситуации с правами человека в Центральной Азии в целом.

То есть за 20 лет Евросоюз не посчитал нужным вводить санкции против кого-то конкретного в Казахстане, хотя поводов для критики было более, чем достаточно.

Политолог Марат ШИБУТОВ назвал резолюцию «стандартной манипуляцией»: когда собирают вместе все негативные факты, при этом не упоминая положительных моментов, общей ситуации и динамики. Кроме того, Шибутов полагает, что эта «резолюция, как и несколько других, является результатом лоббистской деятельности Мухтара АБЛЯЗОВА, но и еще нескольких еще зарубежных оппозиционеров».

Во-вторых, еще в ноябре 2020 года три международные правозащитные организации – Фундация «Открытый диалог», фонд защиты прав человека Qaharman и правозащитное движение «405» призвали правительства США, Великобритании, Канады, Эстонии, Латвии и Литвы применить санкции к ряду высокопоставленных чиновников Казахстана (всего 364 фамилии) в рамках их санкционного законодательства по Глобальному Акту Магнитского.

И… как вы уже догадались, никаких санкций применено не было.

Азамат ШОРМАНХАНУЛЫ – «Евгений Жовтис: Возможно, к лету мы уже увидим САНКЦИОННЫЙ СПИСОК» — Принятая большинством голосов («за» -598, «против» – 43 при 52 воздержавшихся) 11 февраля 2021 года резолюция Европарламента в отношении ухудшающейся ситуации по соблюдению фундаментальных прав и свобод человека, а также отхода от демократизации, стала своего рода резюме двухлетнему правлению президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА со стороны международного сообщества. Судя по тексту документа, деятельностью Токаева разочарованы не только в Казахстане, но и за её пределами, о чем мы попросили прокомментировать известного правозащитника, руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Евгения ЖОВТИСА.

— Что касается пользы этой резолюции, то нужно понимать, что это политический шаг. В любом случае польза от нее несомненно будет, потому что она привлекает внимание международного сообщества к ситуации с правами человека в нашей стране.

Что касается казахстанского общества, то непосредственной, прямой пользы этот документ может и не приносит, но тем не менее мы уже видим, как усиливается критическая тональность в таких документах. Все это формирует определенный внешнеполитический контекст для властей Казахстана, которые не могут это не учитывать.

По большей части обязательства и рекомендации предыдущих резолюции не выполнены. Были и такие, которые касались дел Сергея Дуванова, Ирины Петрушовой, Галымжана Жакиянова, Владимира Козлова, убийства Алтынбека Сарсенбаева, гибели Заманбека Нуркадилова, выборов, законодательства о политических партиях и даже меня самого. Была большая, детальная резолюция по Жанаозену, в которой шла речь об осужденных, в том числе Розе Тулетаевой, протестовавших нефтяниках и др. Были резолюции, посвященные свободе слова и выражения мнений, где упоминались дела Сейтказы Матаева, Гузяль Байдалиновой, Макса Бокаева. Принята в 2019 году резолюция по делу «джихадистов» и политзаключенных.

Но стоит отметить, что резолюция от 11 февраля 2021 года самая большая и жесткая. В ней впервые упоминается о возможных персональных санкционных списках. Кроме того, в документе указано очень много имен политически преследуемых. В этом смысле она сильно отличается своим объемом и жёсткостью формулировок, и это привлекает внимание.

Поэтому, если Казахстан хочет иметь положительный имидж перед международным сообществом, то руководству страны придется на это как-то реагировать. Я бы, конечно, не переоценивал роль резолюции, но всё же считаю, что это очередной важный шаг с точки зрения необходимости выполнения Казахстаном своих международных обязательств в области прав человека и развития демократии.

Думаю, к лету этого года мы уже увидим какие-то списки, но пока сложно сказать, какого они будут размера, и кто туда войдет. Для наших должностных лиц это впервые, в отличие от соседей на постсоветском пространстве, Россия и Беларуси, где санкционные списки существуют не первый год. Они уже привыкли к ним.

Но всё же не будем забывать, что подобные меры сильно бьют по элите. Ощутима невозможность куда-то выехать, особенно если в списки попадают члены семьи, страдают и бизнес-интересы в странах Запада.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.