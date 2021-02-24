Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Казахстан увеличит количество рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«С 24 февраля Казахстан открывает международные рейсы из Туркестана в Стамбул. Частота составит четыре рейса в неделю для казахстанских авиакомпаний («Эйр Астана» и SCAT)», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, решение были принято в связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой и решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

«Согласно вышеуказанному решению, также разрешено увеличить количество рейсов в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам: Алматы – Ташкент – Алматы: с четырех до восьми рейсов в неделю (добавляются по два рейса «Эйр Астана» и Uzbekistan Airways); Алматы – Бишкек – Алматы: с трех до пяти рейсов в неделю (добавляются два рейса «Эйр Астана»); Алматы – Киев – Алматы: с одного до двух рейсов в неделю (добавляется один рейс «Эйр Астана»)», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.