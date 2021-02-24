Ввести общественный контроль цен на социально значимые продукты предлагает депутат РК

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Позволить общественности контролировать исполнение нормы о предельной 15% надбавке цены на продукты предлагает депутат мажилиса Александр Милютин.

«Несмотря на то, что с 5 июля прошлого года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», которые ограничивают торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, цены на них неуклонно растут (…) По каким причинам местные исполнительные органы не осуществляют государственный контроль за соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на продовольственные товары? А в условиях моратория на проведение проверок считаем необходимым предоставить общественности возможность самой контролировать исполнение вышеуказанной нормы о 15%-ной предельной надбавке», — сказал Милютин на заседании мажилиса в среду.

Для этого он предложил сделать общедоступной информацию о ценах производителя и закупочных ценах, утвержденных акиматами предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары, и вывешивать такую информацию во всех торговых точках и рынках.

Кроме того, депутат предложил в рамках развития государственной программы «Цифровой Казахстан» маркировать товары с указанием даты и места их происхождения, производителя, оптовой цены, «что позволит потребителю и государству контролировать цепочку поставщиков с целью недопущения завышения цен». По мнению депутата, внедрение такой маркировки на первом этапе должно сопровождаться государством во избежание увеличения затрат предпринимателей.