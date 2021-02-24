Госорганы в Казахстане не в состоянии предотвратить рост цен на продукты питания – депутат

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Госорганы в Казахстане не в состоянии предотвратить рост цен на продукты питания, считает депутат мажилиса Айкын Конуров.

«Стабильное функционирование продовольственного рынка и недопущение необоснованного роста цен на продукты так или иначе курирует беспрецедентное число ведомств: и министерство торговли, и министерство сельского хозяйства, и Агентство по защите конкуренции, и местные органы власти. Но слаженных результатов от их общей деятельности нет. Казахстан является одной из немногих стран региона, где нет программных документов в сфере продовольственной безопасности. Не выставлены ключевые индикаторы, в том числе по допустимой величине доли расходов на продовольствие в расходах домохозяйств», — сказал Конуров на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил, что казахстанцы тратят на еду более половины своих доходов.

«По последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%. Это исторический рекорд со знаком «минус» для нашей страны и один из худших показателей в мире. Данный факт можно расценить как тревожный сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то же время никто не несет ответственности и не предлагает системных решений», — отметил депутат.

Как отметил Конуров, цены на некоторые продукты выросли на 20-30% в годовом выражении.

«В январе нынешнего года цены на продовольствие стали выше на 11,4%, в сравнении с январем прошлого года. При этом по отдельным, важным для большинства потребителей товарам рост произошел значительно сильнее. По крупам – на 27,6%, по муке – на 19,5%, по макаронным изделиям – на 13,7%, по баранине – на 15,9%, по яйцам – на 26,2%, по подсолнечному маслу – на 38,6%, по картофелю – на 22,3%, по сахару – на 36%», — сообщил он.

По словам депутата, «безудержный рост цен становится не менее важным фактором ухудшения благосостояния казахстанцев, чем потеря доходов из-за пандемии».

В связи с этим Конуров предложил выработать стратегию продовольственной безопасности с приоритетом экономической доступности продовольствия; определить конкретный ответственный госорган либо создать комиссию по продовольственной безопасности; и провести объективную оценку деятельности стабилизационных фондов как механизма стабилизации продовольственного рынка.