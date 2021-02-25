Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Более 1 тыс. ломбардов принудительно ликвидируют по решению суда в Казахстане, сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

«Во втором полугодии 2020 года агентством поданы иски в суд о принудительной ликвидации в отношении 1,7 тыс. ломбардов. По состоянию на 15 февраля в отношении 1072 ломбардов вынесены решения об их принудительной ликвидации. По 144 ломбардам иски оставлены судом без рассмотрения, по 143 ломбардам иски были отозваны. По оставшимся 368 ломбардам иски об их принудительной ликвидации находятся на рассмотрении в суде», — сообщила Абылкасымова, отвечая на запрос сенатора Андрея Лукина.

По части работы АРРФР в отношении деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), она уточнила, что для субъектов кредитования был установлен переходный период с 1 января до 1 июля 2020 года для прохождения учетной регистрации в агентстве.

«По всем субъектам кредитования управлениями региональных представителей Агентства были проведены работы по планомерному прохождению учетной регистрации ООМФД в течение указанного периода с целью недопущения резкого наплыва подачи заявлений под конец срока. По итогам 2020 года в учетную регистрацию прошли 664 ломбарда. Юридические лица, в том числе ломбарды, не прошедшие учетную регистрацию в установленный срок, подлежат принудительной ликвидации. Для реализации мероприятий по принудительной реорганизации либо ликвидации таких ломбардов агентством проведена работа по подаче исков о принудительной ликвидации ломбардов в судебном порядке», — пояснила глава АРРФР причину обращений агентства в суд.

Также она отметила, что с 1 января 2021 года в отношении ООМФД, прошедших учетную регистрацию до текущего года, введено лицензирование микрофинансовой деятельности, разработаны правила лицензирования микрофинансовой деятельности.

«Для ООМФД установлен переходный период для подачи заявления на получение лицензии до 1 марта текущего года. В случае несоблюдения данного требования, агентством будут поданы иски в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации ООМФД в соответствии с законами Республики Казахстан», — предупредила Абылкасымова.

Напомним, 28 февраля сенатор Лукин заявил о том, что ломбарды занимают деньги под ставку в 1000% и отметил, что заемщики ломбардов вынуждены погашать долг на кабальных условиях. Депутат предложил создать единую информсистему для контроля за деятельностью МФО и платформу публичных торгов заложенным имуществом, рассмотреть возможность принудительной реорганизации и ликвидации ломбардов, не прошедших учетную регистрацию, внесения изменений в закон в части отсутствия регламентации размеров комиссий при выдаче займов до 50 МРП на срок до 45 дней.