Военные Армении потребовали отставки правительства во главе с Пашиняном

Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Вооруженные силы (ВС) Армении потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, передает корреспондент агентства.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах – КазТАГ)», — говорится в заявлении генерального штаба ВС Армении в четверг.

В ответ на указанное заявление Пашинян обвинил генштаб в попытке военного переворота и отправил начальника генерального штаба Оника Гаспаряна в отставку.

«Считаю заявление генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас», — написал Пашинян на своей странице в социальной сети.

Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении в мае 2018 года после масштабных акций протеста из-за назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства.

Напомним, 27 сентября 2020 года нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, тем самым Ереван фактически капитулировал перед Баку. В регион будут введены российские и турецкие миротворцы, которые призваны обеспечить поэтапную передачу Нагорного Карабаха Азербайджану. Поражение Армении привело к массовым беспорядкам – демонстранты захватили парламент страны в Ереване и избили главу законодательного органа.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и семи прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжались с 1992 года.