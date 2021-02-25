Глава коллегии ЕЭК в начале марта намерен посетить Казахстан и встретиться с Токаевым

Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в начале марта намерен посетить Казахстан с рабочим визитом и встретиться с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба комиссии.

«2-3 марта планируется рабочий визит председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича в Нур-Султан (Республика Казахстан). В программе – встреча с председателем высшего Евразийского экономического совета, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также с казахстанскими предпринимателями», — говорится в сообщении.

В ЕЭК напомнили, что в 2021 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Среди приоритетов, отмеченных в обращении главы государства, – вопросы развития промышленной кооперации, устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, использование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, цифровизации», — уточнили в ЕЭК.