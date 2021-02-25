Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Сильный ветер, снег и метель ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге, юго-востоке страны ночью местами сильный снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода — без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью, на юго-востоке очень сильный ветер 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем -20-22, ночью -25-27.

В Алматы переменная облачно, снег, ночью сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем и ночью -8-10.

В Шымкенте переменная облачность, ночью снег. Временами низовая метель. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -5-7, ночью -12-14.

В Восточно-Казахстанской области снег, низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем и ночью -8-13.

В Актюбинской области без осадков. Днем -18-23, ночью -28-33.

В Атырауской области без осадков. Днем -15-20, ночью -25-30.

В Жамбылской области снег, туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами 30 и более метров в секунду. Днем -6-11, ночью -10-15.

В Северо-Казахстанской области небольшой снег, местами метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -23-28, ночью -30-35.

В Туркестанской области дождь со снегом, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, в горных перевалах 30 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -9-14.

В Кызылординской области днем ез осадков, ночью небольшой снег, низовая метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -13-18, ночью -20-25.

В Западно-Казахстанской области днем неольшой снег, ночью без осадков. Днем -15-20, ночью -25-30.

В Костанайской области днем без осадков, ночью снег, низовая метель, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -19-24, ночью -25-30.

В Карагандинской области неольшой снег. Днем -20-25 (-13-18), ночью -20-25 (на юге -28-33).

В Алматинской области снег, туман, гололед. Метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -7-12.

В Мангистауской области небольшой снег, местами туман. Днем -5-10, ночью -14-19.

В Павлодарской области снег, местами ожидается метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. Днем -17-22, ночью -21-26.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.