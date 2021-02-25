«Банки для своих» и принцип домино

AsiaCredit Bank приказал долго жить. На очереди – другие

В феврале наконец состоялось долго ожидаемое событие – финансовый регулятор отозвал у АО «AsiaCredit Bank» лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

О том, насколько долго, до неприличия, затянулся сценарий по «спасению» рядового банка, мы писали в начале декабря прошлого года. Тогда мы обращали внимание на то, что проблемы у банка начались еще в мае 2019 года, а в прошлом году мы насчитали порядка 70 (!) всевозможных писем, предупреждений уведомлений и предписаний от регулятора. Но это не помешало единственному акционеру – Орифджану Шадиеву –дважды (!) утверждать с регулятором планы мероприятий по восстановлению своевременного и полного обслуживания клиентских платежей банков за счет средств акционера.

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Как сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, в октябре 2019 года в отношении акционера банка Национальным банком была применена принудительная мера в виде требования по докапитализации финансового института, которая не была исполнена. В 2020 году агентство отнесло AsiaCredit Bank к категории банков с неустойчивым финансовым положением и добилось того, чтобы в рамках Плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка сделал дополнительное вливание в капитал. В итоге г-н Шадиев осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд. тенге.

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд. тенге, ссудный портфель — 45 млрд. тенге, в том числе 31,6 млрд. тенге или 70% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составил всего 75 млн. тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд. тенге.

Еще задолго до того, как был отозвана лицензия у AsiaCredit Bank, автор Телеграм-канала RiskTakers Тимур Абилкасымов предполагал, что у акционера банка и регулятора, вероятно, есть договоренность по погашению задолженности перед квазигосударственными компаниями, а фонд гарантирования депозитов будет вынужден покрывать обязательства граждан. «По нашей информации, AsiaCredit постепенно следует данной договоренности и возвращает средства некоторым государственным организациям. Одним из ключевых мероприятий, подтверждающих серьезность намерений акционера, мы считаем произведенное частичное погашение обязательств перед ЕНПФ», — писал автор канала 13 января.

Так и оказалось на самом деле. Как сообщил регулятор, «с ноября 2020 года по февраль 2021 года за счет средств акционера банка полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

По состоянию на 1 февраля 2021 года в AsiaCredit Bank 23 174 физических лица имели депозиты с совокупным остатком порядка 19 млрд. тенге. Практически все они (97,7%) подпадают под гарантию Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

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«Остаётся нерешенной судьба Capital Bank, но там всё значительно проще. В банке практически нет средств физлиц. Скорее всего, остались средства квазигосударственных компаний, которые акционер должен вернуть. Мы думаем, что после погашения обязательств перед ними, Capital также лишится лицензии», — уверен Тимур Абилкасымов.

Речь идет еще об одном банке, который также принадлежит Шадиеву. Проблемы у этого банка продолжаются уже более 3 лет.

Экономист уверен, что «данные ликвидации не будут иметь негативного влияния на банковскую устойчивость, так как они были давно ожидаемы и доля AsiaCredit и Capital незначительно мала – 91,6 млрд. или 0,29%». Однако это не значит, что отзыв лицензий не имеет влияния на финансовый сектор.

«Частый дефолт банков и отзыв их лицензий перевёл казахстанский банковский сектор в 9 категорию по уровню риска из 10 (самый высокий уровень риска) по оценкам BICRA от S&P. Чтобы вернуться в более низкую категорию риска, нам необходимо на протяжении 5 лет не допускать дефолты банков и повысить их капитализацию. За счёт дополнительного капитала создать провизии по кредитам 3 стадии и по возможности списать их с баланса», — резюмирует Тимур Абилкасымов.

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Сегодня в стадии ликвидации в Казахстане находится 9 банков второго уровня. Какие-то из них в этом списке находятся давно – Наурыз банк и Валют-Транзит Банк, а есть новобранцы.

Например, в сентябре 2020 год лишился лицензии Tengri Bank. Ухудшение финансового состояния банка регулятор связал с низким качеством ссудного портфеля. Как оказалось, основная масса проблемных кредитов была выдана связанным с казахстанскими акционерами банка лицам — в период с 2015 по 2017 годы, на долю которых пришлось 58% ссудного портфеля. Высокая доля невозвратных займов, которая составляет 83%, привела к ухудшению качества активов финансового института. Нормально так, да?

На днях КазТАГ распространил заявление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Это едва ли не вопль отчаяния: банки лгут о состоянии активов, кредитуют связанных лиц и несуществующие проекты!

«Недобросовестные банки в целях обхода закона используют различные мошеннические практики. Такие практики могут быть реализованы в результате кредитования под несуществующие бизнес-проекты, выдачу кредитов скрытым связанным лицам, умышленное введение в заблуждение своих клиентов и надзорных органов о фактическом состоянии активов. Иногда банки ведут высоко рисковую и необоснованную кредитную политику, что, конечно же, влечет для банка убытки», — заявили в агентстве.

Нередки случаи, когда первые руководители и собственники банков искажают данные в финансовых документах, в отчетности компании, чтобы формально соблюдать нормативы и продолжать банковскую деятельность. Собственники и менеджмент через банки могут выводить деньги клиентов в теневой оборот, заключая фиктивные договоры займа, в том числе, не работающим компаниям…

На этом фоне регулятор стал проверять банки по системе риск-ориентированного надзора, оценивая отчетность, стратегию, операции и механизмы, в целом, анализируя бизнес-модель, корпоративное управление, риск ликвидности и фондирования, риск достаточности капитала.

На прошлой неделе были задержаны трое топ-менеджеров Delta Bank, который лишен лицензии в ноябре 2017 года. Несколькими днями ранее был задержан бывший председатель правления Tengri Bank. И это не первые случаи, когда топ-менеджеров уличают в неправомерных действиях.

Однако все чаще эксперты настаивают на том, чтобы сделать и действия квазигосударственного сектора прозрачными в части использования банковских продуктов. Многие квази почему-то часто выбирают для размещения депозитов именно мелкие и неустойчивые банки. Что очень странно! Возможно, здесь есть коррупционная составляющая. Но пока никто из руководителей многочисленных национальных компаний и фирм не понес ответственности за то, что деньги «зависли и пропали» в неблагополучном банке.

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