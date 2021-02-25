Начать поэтапное внедрение нациндикаторов оценки соблюдения прав человека предложил Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Начать поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«В текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Напомним, 12 февраля КазТАГ сообщал, что Европарламент жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции.

«(Европарламент – КазТАГ) напоминает о недавно утвержденном режиме глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позволяет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире, что, в случае Казахстана, позволит преследовать лица и организации, причастные к широко распространенным нарушениям прав человека или связанных с ними, и систематическим нарушениям прав человека», — указано в резолюции депутатов Евросоюза, призывающей рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане.

13 февраля МИД усомнился в объективности критики со стороны Европарламента. Так, по мнению казахстанских дипломатов, текст резолюции искажает реальное положение дел в Казахстане и документ инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. Также в МИД заявили, что недоумевают и испытывают непонимание «относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке».