Токаев пригрозил юрлицам лишением лицензий за вовлечение детей в азартные игры

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил юридическим лицам лишением лицензий за вовлечение детей в азартные игры, передает корреспондент агентства.

«Юридические лица, привлекающие или позволяющие детям и страстным игроманам играть в азартные игры, должны нести административную ответственность. В случае необходимости мы отзовем их лицензии», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, «необходимо защитить подрастающее поколение от пагубного воздействия азартных игр».

«Для решения проблемы необходимо использовать новые методы», — отметил президент.