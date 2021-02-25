Токаев пригрозил юрлицам лишением лицензий за вовлечение детей в азартные игры

Новости 67 0
Война Миров. Космическая программа Турции Война Миров. Космическая программа Турции
3312

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил юридическим лицам лишением лицензий за вовлечение детей в азартные игры, передает корреспондент агентства.

«Юридические лица, привлекающие или позволяющие детям и страстным игроманам играть в азартные игры, должны нести административную ответственность. В случае необходимости мы отзовем их лицензии», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, «необходимо защитить подрастающее поколение от пагубного воздействия азартных игр».

«Для решения проблемы необходимо использовать новые методы», — отметил президент.

Похожие материалы:

  1. Покупать жилье от стройкомпаний по ценам программы «Нұрлы жер» поручил Токаев
  2. Граждане должны получать все необходимые им услуги в одном медицинском учреждении – Токаев
  3. Начать поэтапное внедрение нациндикаторов оценки соблюдения прав человека предложил Токаев
  4. Токаев обсудил с министром образования и науки повышение статуса педагогов
  5. Токаев отметил необходимость усиления конкурентоспособности казахоязычных СМИ