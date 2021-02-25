окаев обеспокоен ситуацией с насилием в отношении женщин

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен ситуацией с насилием в отношении женщин, передает корреспондент агентства.

«Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Президент отметил, что «ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом».

«Однако, в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину, причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Эту проблему на площадке Совета поднимала социолог Гульмира Илеуова», — говорит глава государства.

Токаев поручил министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия.

«Отмечу инициативу Айгуль Орынбек. Она предложила ввести специализацию женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершенным против женщин и детей. Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим», — резюмируется в сообщении.