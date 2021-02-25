«Советское прошлое как сплошное бедствие»: под кого переписывается история Казахстана». «Особенности приватизации: как нацкомпания дважды продала «дочку» и выставила на улицу инженеров». «К вам едет ревизор! Как в Алматы «держат» цены на гречку и сахар»

Сетевой Казахстан 25 февраля 2021г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – ««Советское прошлое как сплошное бедствие»: под кого переписывается история Казахстана» — Ашаршылык же здесь объективно оказался в центре не только потому, что был действительно гигантской трагедией казахского народа. Это был период резкого слома самой парадигмы дальнейшего существования всего СССР. Когда после разрухи революции и гражданской войны большевики ввели мелкобуржуазный НЭП всерьез и надолго, по выражению Ленина, естественным развитием событий был бы приход крупного, иностранного, разумеется, капитала. Но Сталин закрутил совсем не по Марксу – начал строить социализм в отдельно взятой стране. На коллективизации и индустриализации капиталисты США и Европы заработали, но сам иностранный капитал в советскую экономику допущен не был. И это тоже повод к исторической ненависти.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Не сметь политизировать?» — Ни в коей мере не подвергая сомнению необходимость изучения этого трагического периода в истории Казахстана с научной точкой зрения, не могу не отметить тот факт, что пожелание «не политизировать» тему Ашаршылық на общем идеологическом фоне прозвучало не совсем корректно. Со своей же стороны, допускаю, что такое пожелание из уст спикера Сената идет в русле новой, российской интерпретации истории СССР, когда «оживляются» наиболее одиозные деятели этого тоталитарного государства, и практически обеляются трагические события, принесшие нечеловеческие страдания миллионам и миллионам советских граждан.

RATEL.KZ. Асылбек АБДУЛОВ – «Что полезного сделал НСОД» — Нашей стране жизненно необходимы такие законы и нормы, которые бы, в первую очередь, облегчали казахстанцам жизнь. Когда жизнь вступает в противоречие с законом, должен меняться закон, а не жизнь. Так обычно происходит в странах, выбравших демократическую модель жизнеустройства и проповедующих либеральные ценности. Там, где человек — это звучит гордо, весомо и ценно.

OFSTRATEGY . KZ . «Электоральная память: от моего голоса ничего не зависит» — Общественным фондом «ЦСПИ «Стратегия» на собственные средства проведен анкетный опрос населения на предмет оценки электоральной памяти. Хотелось бы отметить, что основой для нынешнего анкетирования послужило исследование 2004 года, что позволяет сегодня сопоставить и понять, как изменилось и изменилось ли с течением времени отношение казахстанцев к выборам.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Особенности приватизации: как нацкомпания дважды продала «дочку» и выставила на улицу инженеров» — В Специализированном межрайонном экономическом суде Нур-Султана идут судебные разбирательства между «Казахстан инжинирингом» и частной организацией «Kaz Energetik Build». Стороны судятся за «дочку» нацкомпании – ТОО «КазИнж Электроникс». Фирму в 2018 приватизировали, однако в прошлом году материнская компания решила вернуть ее обратно в свою собственность, несмотря на то, что покупатель практически выкупил ее, заплатив 810 миллионов тенге с учетом индексации. В итоге, по словам предпринимателей, «Казахстан Инжиниринг» прибрал к себе и «дочку», и деньги, выплаченные ими. Попутно выставив за дверь не один десяток инженеров, корпевших над компьютерными технологиями и оборонной продукцией. Не успели инженеры и бизнесмены опомниться, как нацкомпания продала землю и все имущество фирмы – в разгар судебного процесса!

KZAIF . KZ . «Предъявите права человека!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ по-своему прочитали резолюцию Европарламента «О ситуации с правами человека в Казахстане» — На самом деле Казахстан для господ из Страсбурга – не темная лошадка. Они уже не первый раз устраивают нашей стране «резолюционную ситуацию» – то отдельно, а то в составе грешащего авторитарными замашками Центрально Азиатского региона. Причем обрати внимание: на сей раз Казахстан оказался едва ли не региональным «изгоем» в смысле нарушения прав человека. А ведь ничего по-настоящему нового на нас не повесили. Ну, выборы «далеки от стандартов», ну новых партий нет уже восьмой год, налоговики на энпэошников наезжают. Так эка невидаль, чай, оно не в первый раз!

VLAST . KZ . «Феминизм – это тоже политика» — В последние годы, особенно после смены президента в 2019 году, в Казахстане активизировались гражданские движения за права человека. Vласть поговорила с несколькими представительницами движений за женские права и узнала у них, чего за годы существования им удалось добиться и с какими препятствиями они сталкиваются.

TIME . KZ . «Зеленоглазая в такси» — Один день из жизни необыкновенной женщины-водителя Хатиры САЙДАХМЕТОВОЙ. Опрятное платье, обязательный платок и пара костылей у водительского сиденья. На перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора мужик из соседней машины жестами просит нашего водителя опустить стекло. “Вы же апашка на хайпе?” — спрашивает и улыбается, передавая автосалем. Хатира САЙДАХМЕТОВА — персона на дороге популярная. Три года назад, спасая семью от голода, она подалась в таксисты. Обычная история. Особенно сейчас, после пандемии, обвалившей бюджеты многих казахстанских семей. Необычно то, что с педалями Хатира-апай управляется одной ногой. Второй у нее нет.

«Есть варианты» — Дадут ли родителям право выбирать, как и где учиться их детям? Эксклюзивное интервью вице-министра образования и науки Казахстана Шолпан КАРИНОВОЙ.

«Родина не забудет, но и не вспомнит» — 80-летняя астанчанка Нина НЕСТЕРОВА, похоронившая одного за другим сыновей, младший из которых погиб на войне в Афганистане, живет в аварийной убогой землянке без намека на блага цивилизации. А ведь по закону она приравнена к участникам войны и имеет право на первоочередное получение квартиры.

EXPRESS — K . KZ . «Углерод деятельности» — Борьба с изменением климата обретает конкретные экономические очертания: Евросоюз начинает регламентировать импорт, исходя из того, сокращает ли страна-импортер выбросы СО2 и насколько успешно. Эта новация может стать важнейшим событием в мировой экономике. «ЭК» уже знакомила читателей с мнением российского специалиста об этой инициативе. Сегодня мы побеседуем с казахстанским экспертом по изменению климата и углеродным рынкам Сергеем ЦОЕМ.

SPUTNIKNEWS . KZ . «К вам едет ревизор! Как в Алматы «держат» цены на гречку и сахар» — В Алматы уже два месяца действует постановление, которое удерживает цены на такие социально-значимые продукты, как развесные сахар (не более 254 тенге или 0,6 доллара за килограмм) и гречневая крупа (не более 361 тенге или 0,9 доллара за килограмм). Как продавцы находят баланс между соблюдением постановления и собственной выгодой, и какие действия предпринимают власти, читайте в материале…

AZATTYQ . ORG . «Кентау: город «самозанятых» и «поставщик» трудовых мигрантов» — Самой острой проблемой Кентау, одного из 27 моногородов Казахстана, его жители называют безработицу. Местные власти относят десятки тысяч людей к категории самозанятых, при том что численность населения Кентау составляет 210 тысяч. Город в последние годы превратился в «поставщика» трудовых мигрантов за рубеж.

MK — KZ . KZ . «Будни спасателя: трудно спасать людей против их воли» — Казахстан находится в зоне резко континентального климата, а это значит, что погодные условия в республике любят преподносить неприятные сюрпризы. Да и не только они. О том, как с этим справляются службы МЧС РК, что самое сложное и самое приятное в работе спасателей, в эксклюзивном интервью журналисту «МК» рассказал заместитель начальника департамента ликвидации ЧС МЧС РК Жомарт АСКАРОВ.

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