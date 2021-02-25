Парламент Казахстана одобрил ратификацию поправок в договор о правовой помощи с Монголией

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года».

«Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую», — сказал министр юстиции Марат Бекетаев, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

Он отметил, что протоколом также предусматривается исключение статьи 27 договора, устанавливающей компетенцию министерства внутренних дел Казахстана в оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции генеральной прокуратуры.

По словам Бекетаева, государственными органами по реализации протокола являются: для Республики Казахстан – Верховный суд, генеральная прокуратура и министерство юстиции; а для Монголии – министерство юстиции и внутренних дел, генеральная прокуратура и Верховный Суд.

«Ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Монголии», — добавил министр.

Закон был принят сенатом.