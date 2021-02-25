Сенат Казахстана одобрил ратификацию договора с Южной Кореей о передаче осужденных

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц».

«Договором предусмотрены передача осужденного лица, условия, а также последствия передачи для передающей стороны, форма и содержание запроса о передаче, обмен информацией, транзит осужденного лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осужденного лица или дальнейшим исполнением приговора после передачи и другое»,- говорится в представленном в четверг заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

При этом отмечается, что передача осужденного лица производится, если осужденный является гражданином Республики Корея или Республики Казахстан; если есть вступивший в законную силу приговор; на момент получения запроса о передаче срок осужденный отбыл не менее одного года заключения; если совершенное деяние признается преступлением в обоих странах; если имеется письменное желание осужденного на передачу; и если передающая и принимающая стороны согласны на передачу.

Центральным органом, реализующим положения договора от Республики Казахстан, определена генеральная прокуратура.