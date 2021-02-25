Пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранителей предложил Токаев

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Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов, передает корреспондент агентства.

«Следующий важный вопрос – обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает мониторинг происходящего в стенах этих заведений. Многие места в них все еще остаются вне поля зрения. Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранительных органов, особенно в части устранения факторов, способствующих укрытию противоправных действий», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Он отметил, что именно поэтому в своем Послании поручил внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все «невидимые» участки.

«Теперь для достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками нужно разработать План конкретных действий», — заявил президент.

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